Обучающиеся детского технопарка «Кванториум» стали абсолютными победителями трека «Автоматическая лаборатория в международном конкурсе «Кванториада – 2021». Илья Федосенко, Антон Токарев, Дарья Шевчук, Тарас Юрьев сконструировали передвижную лабораторию для анализа состава почвы. Особое внимание было уделено точности измерений, безопасности эксплуатации при различных метеоусловиях, а также поддержке двусторонней связи с облачным сервисом для хранения и обработки полученных данных.

«Радует, что у нас есть учебные заведения, воспитанники которых показывают такие результаты, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

Команда победителей приглашена к участию в образовательной экскурсии и доработке собственного устройства под руководством специалиста на базе факультета почвоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Там школьники смогут познакомиться с различными методами оценки состояния почв, а также сравнить их со своей разработкой.

«Кванториада» — это уже ставшее традиционным соревнование для школьников, увлекающихся техническим творчеством, инженерией и изобретательством. В этом году конкурс стал флагманским мероприятием дополнительного образования технической направленности в рамках Года науки и технологий и в пятый раз объединил команды со всей страны: в отборочном туре приняли участие 107 команд из 47 регионов. В финал прошли 35 команд. В течение нескольких месяцев команды трудились над своими разработками, и 27 ноября в 11:00 по московскому времени состоялась церемония закрытия, на которой были объявлены результаты по каждому треку.