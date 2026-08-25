Юные липчане получили свои первые паспорта

Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в правительстве Липецкой области накануне Дня Государственного флага Российской Федерации. Паспорта 60 юным липчанам вручил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

В число награждённых вошли школьники, добившиеся выдающихся успехов в различных сферах. Среди них – победители муниципальных и всероссийских олимпиад, призёры военно-патриотической игры «Зарница 2.0», спортсмены с разрядами и званиями, участники Чемпионата по оказанию первой помощи, юные волонтёры и авторы медиапроектов. Многие из ребят уже являются лидерами первичных отделений «Движения Первых» и примером для сверстников.

С напутственными словами к участникам обратилась председатель регионального отделения «Движения Первых» Липецкой области Елена Лашкуль: «Всероссийская программа “Мы – граждане России!” – это особый проект для каждого подростка, который впервые получает свой главный документ. Мы стремимся сделать этот день по-настоящему запоминающимся, наполнить его гордостью за свою страну и осознанием своей роли в её будущем».

Торжественное мероприятие началось с выступления вокального ансамбля «Улыбка» и исполнения государственного гимна России. Для юных героев также прозвучал творческий подарок от студии эстрадного вокала «JAM».

Программа «Мы – граждане России!» реализуется «Движением Первых» с 2023 года. Её цель – формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Торжественные вручения паспортов проходят в памятные даты по всей стране, и Липецкая область ежегодно становится частью этой доброй традиции.

«У наших ребят впереди ещё столько всего: учёба, выбор профессии, первые серьёзные решения, новые победы. Желаю им не растерять свою энергию и желание действовать, не бояться ставить большие цели и обязательно оставаться неравнодушными. С такой молодёжью за будущее Липецкой области можно быть спокойным», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.