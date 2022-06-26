Юные липчане из детской компьютерной школы «KIBERone» посетили липецкий Технопарк. Экскурсионную группу встретил директор площадки Андрей Рясков. Он рассказал о резидентах и задачах проекта.

Дети познакомились с деятельностью трех предприятий. Первой и самой интересной точкой экскурсии для ребят стало посещение IT-компании «Медсофт». Она занимается разработкой и совершенствованием комплексных медицинских информационных систем. Сегодня программным обеспечением и услугами компании пользуются сотни учреждений в нескольких регионах России. Её специалисты ведут научную работу в области искусственного интеллекта и дистанционной медицины.

Особый восторг ребят вызвал сервер, на котором хранятся медицинские данные пяти миллионов человек из трёх регионов Центрального Черноземья. Многие начинающие специалисты пообещали прийти на работу, как только получат образование.

На предприятиях «СоюзРубин-Полимер» и «Утилизация оргтехники» участники мероприятия познакомились с проектами, связанными с утилизацией отходов и вышедшей из строя техники. Сотрудники компаний рассказали ребятам, что такое зелёная экономика и как получаются готовые пакеты из утилизированных шприцев. Кроме того, дети увидели как выглядит компьютерная клавиатура изнутри, разобрав ее на детали.

Липецкий Технопарк проводит мероприятия для будущих инженеров, IT-специалистов и менеджеров с целью вовлечения в техническое инновационное творчество.