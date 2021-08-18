Двенадцать юных талантов из Липецкой области стали лауреатами общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2021 года. Ежегодный конкурс Министерства культуры РФ направлен на сохранение и развитие системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.

«Каждый год юные липецкие таланты представляют область на самых престижных международных и всероссийских творческих смотрах. Выявление и поддержка одаренных детей- одно из приоритетных направлений в работе всех уровней власти Липецкой области», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Отборочная комиссии под председательством заместителя начальника управления культуры и туризма области И.А. Кремневой определила победителей регионального тура для последующего их участия во всероссийском туре этого конкурса. Ими стали 11 воспитанников ДШИ № 6 г. Липецка, ДШИ № 1 и № 3 г.Ельца, ДХШ № 2 им. В.И. Сурикова г. Липецка, ДШИ им. Л.С. Соколовой г. Ельца по специальностям фортепиано, саксофон, флейта, скрипка, гитара, гармонь, изобразительное и хореографическое искусство. В число победителей регионального тура также вошли пять студентов Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова по специальностям фортепиано, флейта, валторна и народное пение.

По итогам конкурса лауреатами II тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» стали 12 учащихся школ искусств и студенты. Их имена размещены на сайте управления культуры по ссылке.