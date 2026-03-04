Юные липчане проверили свою финансовую грамотность на всероссийской олимпиаде

В Липецке дали старт Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. Торжественное открытие состоялось в Центре молодежной карьеры, где первыми свои силы в интеллектуальном состязании попробовали 50 школьников из Липецка и Ельца. Ребята не только выполнили задания олимпиады, но и приняли участие в кибервикторине от экспертов Банка России.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодое поколение повышало свою финансовую грамотность, – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов. – Важно, чтобы жители региона с детства имели представление о том, как расставляются приоритеты и распределяются средства при планировании бюджета, а также чтобы они могли грамотно распоряжаться своими финансами» .

В этом году география участников расширилась: проверить свои знания могут не только ученики 1–11 классов, но и дошкольники от 5 до 7 лет. Присоединиться к олимпиаде можно бесплатно на портале «Учи.ру» до 2 апреля.

Организаторы подготовили для детей актуальные задания. Им предстоит составлять бизнес-планы с помощью нейросетей, учиться отличать полезные советы искусственного интеллекта от «галлюцинаций» и распознавать уловки кибермошенников. За час участникам нужно выполнить 8 задач, адаптированных под их возраст.

Каждый получит сертификат, грамоту или диплом — в зависимости от результатов, а педагоги — благодарственные письма. Организаторами олимпиады выступают Банк России, Минфин России, Минэкономразвития и платформа «Учи.ру» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Интерес к теме в регионе традиционно высок: в прошлом году в олимпиаде приняли участие более 34 тысяч юных жителей Липецкой области.