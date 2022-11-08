Открытие в Липецке отделения триатлона на базе Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва для детей 10-11 лет продолжает развитие в регионе этого вида спорта. Вопросы создания детской секции и проведения всероссийских соревнований в Липецке обсуждали в прошедшем сентябре губернатор региона Игорь Артамонов и президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«В регионе активно развивается массовый спорт, – сказал во время той встречи Игорь Артамонов. – Мы с радостью поддерживаем инициативы активных липчан, помогаем в организации марафонов, полумарафонов. В этом году мы вместе провели первый Липецкий триатлон, в котором приняли участие более 1000 спортсменов из 30 регионов и 82 городов страны». Гости города и судьи высоко оценили трассу и организацию «полужелезной» дистанции, подчеркнул губернатор. «Мы будем и дальше проводить такие соревнования. И нам нужна поддержка федерации для развития этого вида спорта», – отметил Игорь Артамонов.

Триатлон – вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега. Тренировать юных липчан будет заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира, Европы, России, этапов Кубка мира по плаванию на открытой воде Евгений Кошкаров. Детям будет предоставлена вся необходимая экипировка для обучения триатлону. Уже в следующем году они смогут принять участие в соревнованиях фестиваля «Липецкий триатлон, 113. Зелёный остров», сообщили организаторы.

Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва расположена в Липецке на улице Гагарина, 70а. Более подробную информацию об отделении триатлона можно узнать по телефонам (4742) 72-69-75, 34-32-08.