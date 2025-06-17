Юные липчане стали лауреатами Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине»

Работы Григория Новикова и Дианы Кораблиной из Липецка вошли в 175 лучших по итогам VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине». Торжественная церемония награждения состоялась 7 июня в Москве на площадке Национального центра «Россия». С работами участников конкурса можно ознакомиться на сайте.

Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» проводится с 2018 года. Он организован Инновационным центром развития и воспитания детей и молодёжи совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Роспатриотцентром, Россотрудничеством, Движением Первых, Юнармией, Росдетцентром, фондом «Русский мир», Московским педагогическим государственным университетом, Национальной родительской ассоциацией.

«Желание поучаствовать в конкурсе с таким названием говорит об искренней детской любви к своей Родине и желании поделиться этим чувством. Ребята из Липецкой области, которые приняли участие, – молодцы. Поздравляю с победой. Дальнейших вам успехов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.