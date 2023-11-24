Воспитанники детского объединения «Экотворчество» Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области стали победителями Всероссийского проекта «Малая Тимирязевка». Юные сортоиспытатели Михаил Алека и Илья Туляков заняли первое место в номинации «Опытная делянка». Под руководством педагога-наставника Татьяны Шурыгиной ребята провели сортоиспытание семян российской селекции по заданию Федерального научного центра овощеводства. Школьники вырастили салат полукачанный, капусту японскую, редис, петрушку листовую, укроп и кориандр овощной, подготовили подробный фотоотчет о проделанной работе и описание своих наблюдений и замеров.

Основная цель проекта: развитие интереса к сельскохозяйственным профессиям, агротехнологиям, селекции и семеноводству. «Интерес к сельскому хозяйству у юных жителей Липецкой области – это похвально. Хочется надеяться, что подобная внеурочная деятельность способствует в будущем выбору профессии в агропромышленном комплексе, который является ведущей отраслью экономики региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.