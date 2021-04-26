В Москве на торжественной церемонии закрытия объявили имена победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Победителями стали 18 финалистов, дипломы призеров завоевали 87 участников.

Липецкую область представляла Мария Левкина – одиннадцатиклассница из лицея 44 города Липецка, которая по итогам испытаний стала призером всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.

В соревновании, которое проходило с 19 по 22 апреля, приняли участие 232 школьника из 68 регионов России. Они демонстрировали свои знания языка в письменном и устном турах.

Также стали известны результаты всероссийской олимпиады школьников по технологии. В этом году она проходила по направлениям «Культура дома, дизайн и технологии» и «Техника, технологии и техническое творчество». Участниками состязания стали более 200 школьников, четверо из них – липчане.

Ребята выполняли задания в теоретическом туре, показывали умения на практике и защищали перед жюри свои проекты. Призерами всероссийской олимпиады школьников по технологии стали десятиклассник школы № 2 села Доброе Тимофей Андросов и выпускник школы №29 города Липецка Даниил Днеприков.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.