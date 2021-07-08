Липецкие школьники представляют регион в научно-технологической проектной образовательной программе «Большие вызовы», которая проходит в эти дни в образовательном центре «Сириус». Всего она объединила 435 школьников из российских регионов. Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, участники «Больших вызовов» прошли отбор сначала на региональном или дистанционном этапах конкурса, а на заключительном этапе им предстояло принять участие в тестировании, написать эссе и пройти индивидуальное собеседование.

В Липецкой области в этом году в конкурсе приняли участие 639 школьников, 10 из которых стали победителями и призерами «Всероссийского конкурса «Большие вызовы» 2020/21 года. В регионе было представлено семь направлений: нейротехнологии и природоподобные технологии; современная энергетика; когнитивные исследования; агропромышленные и биотехнологии; большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение; нанотехнологии; беспилотный транспорт и логистические системы.

В научно-технологической проектной образовательной программе «Большие вызовы» участвуют 64 региона России. 33 человека приехали из Москвы, 23 – из Самарской области, 21 – из Новосибирской и 16 – из Свердловской. Республику Башкортостан, Московскую и Липецкую области представляют по 15 финалистов.

Школьники 8-10 классов выполнят 80 проектов по 12 направлениям, приоритетным для научно-технологического развития России, – от агробиотехнологий до искусственного интеллекта. Научные, отраслевые, рыночные задачи школьникам поставили более 70 партнеров «Больших вызовов», среди которых ведущие российские университеты и научно-исследовательские институты, госкорпорации, крупные компании и общественные объединения. Три недели участники будут решать задачи в проектных командах по 4-6 человек в лабораториях и мастерских Парка науки и искусства «Сириус». 27 и 28 июля состоится итоговая конференция «Больших вызовов», на которой каждая команда представит результат своей работы.

В Липецкой области многое делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая скоро возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», – считает глава региона Игорь Артамонов.