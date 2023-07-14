Активные летние каникулы по различным тематическим направлениям проводят липецкие школьники в детском лагере «Прометей». Чтобы юные липчане в доступной игровой форме познакомились с компьютерными технологиями, центр цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области организует профильные смены.

Так, 17-23 июля отдыхающие за городом школьники прогрузятся в «Новые реальности – технологии VR/AR». Для ребят будут организованы несколько интерактивных площадок, в том числе интеллектуальная игра «IT-ринг». Липецкие школьники в «Прометее» уже прошли «Чек-лист успешной рекламы», узнав о таких понятиях, как бренд и конкуренция. В заключительную смену самые юные прометеевцы освоят «Программирование на Scratch».

Возрождаемый в Липецкой области «Прометей» – самый крупный в Центральном федеральном округе. Это центр со своей богатой историей и традициями. Автором педагогической системы, применяемой в лагере, считается Сталь Шмаков – советский учёный, доктор педагогических наук, уроженец Липецкой области. Сталь Анатольевич внедрил собственную методику воспитательной работы, основанную на принципах сотрудничества и сотворчества. Сейчас в лагере работают наставники, которые продолжают его дело.

«Лагерь «Прометей» обретает вторую жизнь. Сегодня мы делаем все, чтобы он стал еще лучше, был современным и уютным. Конечно, впереди ещё много работы по восстановлению. На это потребуется время. Главное, что лагерь снова живет, здесь звучит детский смех, а остальное мы обязательно сделаем», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.