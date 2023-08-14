Детская студия народного искусства при липецком Государственном театре танца «Казаки России» приняла участие в гала-концерте детских коллективов-спутников ансамблей народного искусства. Выступление прошло в столичном Парке искусств «Музеон».

«Творчество «Казаков России» – это пример бережного отношения к традициям и образец большого мастерства. Замечательно, что артисты передают свои навыки подрастающему поколению, которому предстоит развивать и сохранять культурное наследие России», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Со своим творчеством на гала-концерте зрителей познакомили юные артисты из 15 творческих коллективов. Также состоялись мастер-классы по специальностям «Музыкальное искусство» и «Хореографическое искусство». Среди запоминающихся творческих уроков был мастер-класс «Пой: народный вокал», который провела хормейстер Московского государственного академического театра «Русская песня» Светлана Рассказова. Ребята узнали о «культуре общения» через музыку, попытались найти естественное для себя звучание голоса, а также познакомились с различными вокальными упражнениями на развитие музыкального слуха и памяти.

Заслуженная артистка России, исполнительница народной и фолк-поп-музыки Олеся Евстигнеева провела мастер-класс «Пой: народный и фолк-поп-вокал», участники которого совершили своеобразное музыкальное путешествие во времени. Мастер-класс по адыгейскому танцу провёл художественный руководитель ансамбля «Нальмэс», заслуженный артист России Аслан Хаджаев. Ребята также получили уникальную возможность принять участие в мастер-классе выдающегося артиста балета, заслуженного артиста Российской Федерации Рамиля Мехдиева, который показал аудитории элементы народного танца, поговорил о том, какими качествами должен обладать артист народного танца и какое значение имеют харизма, исполнительское мастерство и костюмы.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Его цель – создание условий для раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения в области народного искусства, содействие формированию духовной культуры личности через освоение и исполнение лучших образцов национального творчества. В задачи проекта входит также воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего поколения, выявление одаренных и талантливых детей, активизация и популяризация детского творчества, повышение художественного уровня репертуара детских коллективов-спутников и исполнительского мастерства участников.