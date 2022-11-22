Театральная студия «Арлекин» из города Грязи участвует в межрегиональном фестивале детских любительских театральных коллективов «Образ». Артисты – школьники. Они представят свой спектакль «Солнышко и снежные человечки». Это история о двух снеговиках, которые узнают, что с приходом тепла они растают, и пытаются задержать наступление весны. Герои отправляются к солнцу, на пути их ждёт много интересных встреч и философский финал.

Юные артисты из Липецкой области и ряда российских регионов выступят в Центральном театре кукол имени С.В. Образцова в Москве. Свои постановки на фестивале представят больше ста участников. Грязинские артисты покажут спектакль про снеговиков 24 ноября.

«Липецкая земля богата талантами. Мы создаём необходимые условия для самореализации юных дарований. Дети находят себя в разных видах искусства и достойно представляют родной регион в творческих соревнованиях», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.