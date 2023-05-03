Ученики специализированного экологического лицея № 66 Липецка познакомились с Правилами дорожного движения и транспортной культурой. Занятие для юных экологов провели сотрудники профильной «Лаборатории безопасности» Центра дополнительного образования Липецкой области. Также ребята узнали, как оказать первую помощь пострадавшим в ДТП, а затем в интерактивных играх опробовали себя в роли пассажиров и водителей транспортных средств. Кроме того, ребятам напомнили телефон службы спасения 112 и одно из правил безопасного передвижения пешеходов – «быть видимым на дорогах», что особенно актуально на трассах в темное время суток. За активность и проявленный интерес к азам транспортной культуры учащиеся получили специальные плакаты для дальнейшего изучения правил поведения на дорогах.

В Лицее №66 сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические беседы и уроки по основам безопасного дорожного движения, а здешние ученики принимают участие в различных профильных конкурсах. «Учить безопасному поведению на дорогах нужно с раннего возраста, когда за это по сути еще отвечают родители. Это позволит сделать соблюдение правил привычкой», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.