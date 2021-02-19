Завершился XVI Всероссийский конкурс научно – исследовательских работ имени Д.И.Менделеева. Он проводится в целях повышения интереса обучающихся к науке, поддержки талантливых молодых исследователей, развития у школьников устойчивого интереса к исследовательской деятельности.

В финале конкурса было представлено более 1400 работ учащихся, прошедших муниципальные и региональные этапы. После предварительного отбора – для участия во всероссийском этапе – были приглашены авторы 700 работ.

В каждой секции было представлено от 30 до 40 докладов. По итогам защиты работ юные липчане стали призерами конкурса.

Анна Лобачевская, ученица 11 класса липецкой школы № 9, изучала влияние различных препаратов в сельскохозяйственной сфере и завоевала серебряную медаль.

Полина Савина, ученица 9 класса гимназии №1 города Лебедянь, стала обладательницей бронзовой медали за работу по мониторингу реки Лебедянки.

Бронза и у Варвары Тихоновой, девятиклассницы школы села Волово. Она защищала работу по совершенствованию технологии изготовления сухих белковых смесей.

Все призеры обучаются в Центре дополнительного образования «ЭкоМир».