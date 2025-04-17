Юные липецкие изобретатели получили награды

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил награды юным липецким изобретателям – участникам XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2025». Пять проектов, разработанных школьниками и студентами при поддержке ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, получили медали и специальные призы.

Салон, проходивший с 18 по 20 марта 2025 года, стал рекордным по числу инновационных разработок, представленных липецкой молодежью. Участники проекта «Дети-новаторы Липецкой области», реализуемого ЛГПУ при поддержке правительства региона, а также студенты липецких колледжей представили пять изобретений, высоко оцененных жюри.

Ученики школы села Красное получили бронзовые медали за «Устройство защиты автомобиля от атмосферных осадков». Также третье место заняли ученики школы №59 «Перспектива» Липецка.

Проект студентов Липецкого индустриально-строительного колледжа под руководством Никиты Губарева «С-образный сетчатый термопрофиль» – и изобретение учеников липецкой школы №28 «Устройство для привлечения внимания к объектам наружной рекламы» получили серебряные медали.

Специальный приз и кубок выставки получили ученики гимназий №12 и №64, школ №28 и №40, а также студенты Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий. Они разработали «Люк колодца, регулируемый по высоте и наклону». Все проекты были созданы при участии сотрудников кафедры технологии и технического творчества ЛГПУ.

По итогам выставки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского получил Кубок Китайской ассоциации изобретателей (CAI) за развитие молодежного изобретательства. «Такие достижения подтверждают, что Липецкая область – территория талантов и инноваций. Мы будем и дальше поддерживать юных изобретателей, ведь именно они – будущее российской науки и технологий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.