Финал всероссийских профориентационных соревнований «Инженерные кадры России» состоялся в Москве. Зрелищные проекты по модернизации промышленного сектора отечественной экономики презентовали 64 команды из 46 субъектов страны. Липецкую область представили победители регионального этапа – воспитанники детского клуба «Оранжевый кот».

Соревнования проходили в три этапа – строительство машины Голдберга, гонки лего-машин и презентация проекта. По итогам всех испытаний юные липецкие инженеры стали призёрами в двух номинациях: команда «ИнженериУм» в составе Андрея Вдовеченкова и Альберта Гиматдинова заняла третье место в номинации «Инженерная книга», а команда «Исследователи» в составе Егора Заблоцкого и Глеба Богданова заняла третье место в номинации «Проект и Видеозащита».

Ребята представили действующие проекты по производствам резидентов липецкого Технопарка – переработка отработанных шин в крошку («Циркон») и изготовление бумажных трубочек («Летс Трейд»). Познакомившись с особенностями производства, они предложили своё видение того, как можно улучшить работу предприятий, в том числе облегчить ручной труд.

«Все дети – изобретатели. Каждую минуту они что-то придумывают, мастерят и конструируют. Наша задача поддержать это стремление, показать, что даже самая, на первый взгляд, необычная идея имеет право на существование», – отметила руководитель центра «Оранжевый кот» Ольга Ильина.

Напомним, что в прошлом году детский центр технического творчества «Оранжевый кот» стал резидентом липецкого Технопарка. Клуб известен в регионе своими программами технического творчества: от робототехники до лазерной резки. Его руководитель Ольга Ильина развивает сеть кружков инженерно-технической направленности для детей от шести до 12 лет. В рамках курса ребята собирают различные действующие конструкции – мосты, строительные машины, подъёмные краны и другие механизмы.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную липецкую молодёжь, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».