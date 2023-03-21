Представители Липецкой области отличились в Калуге, где состоялось первенство Центрального федерального округа по каратэ. На татами Дворца спорта «Центральный» вышли более 200 спортсменов из Москвы, Московской, Калужской, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Ивановской, Воронежской, Брянской и Белгородской областей.

Соревнования проходили в дисциплинах «ката» (комплекс упражнений) и «кумите» (спортивные поединки) среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет. Спортсмены Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва, представлявшие наш регион, получили четыре награды турнира. Победителями первенства в своих категориях стали Елизавета Кызым и Руслан Монов. Серебряные медали завоевали Надежда Галкина и Ярослав Монов, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

«Победы наших спортсменов очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом. В Липецкой области каждый может выбрать вид спорта по своему желанию», – считает губернатор Игорь Артамонов.