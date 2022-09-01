Встреча заместителя губернатора региона Анатолия Якутина с одаренными юными жителями региона состоялась сегодня в правительстве Липецкой области. Семеро талантливых юношей и девушек представили регион на Первом Детском культурном форуме. Они общались с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, а также со спикерами форума Сергеем Безруковым, Константином Хабенским, Игорем Бутманом, Юрием Башметом и другими известными деятелями культуры.

В Липецкой области сложилась эффективная система поддержки органами власти активной и талантливой молодежи. Юноши и девушки, добившиеся высоких результатов в учебе, труде, спорте, научной, творческой и общественной деятельности, ежегодно получают областные стипендии и премии, муниципальные награды. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее творческих способностей – приоритет в работе областной власти на протяжении многих лет», – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.

Во время форсайт-сессии с Ольгой Любимовой ребята представили свои проекты, поделились видением развития новых и традиционных медиа, музеев и выставочной деятельности, литературы, кино и анимации, театрального, музыкального, изобразительного и хореографического искусства. Юные липчане стали участниками форума в числе свыше 1500 человек из всех уголков России и из-за рубежа. Из российских регионов приехали дети от 12 до 17 лет, которые только начинают путь в искусстве, но при этом уже добились значительных успехов.

Липецкую область представили ребята из детских школ искусств, областного краеведческого музея, центра дополнительного образования региона и колледжа искусств имени К.Н. Игумнова – Ростислав Пахомов, Ульяна Лаптева, Вероника Чернышева, Александра Стрельникова, Валерия Володченкова, Василиса Быкова и Кирилл Зенин. «Наши дети блестяще представили регион по всем направлениям искусства и культуры. Они рассказали о своих впечатлениях, мастер-классах, культурном манифесте, который провозгласили на форсайт-сессии с министром культуры, и о том, как они могут применить новые знания среди своих сверстников в Липецкой области», – отметил по итогам встречи Анатолий Якутин.