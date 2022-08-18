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Соревнования по парусному спорту «Кубок Черноземья» с участием юных липецких яхтсменов завершились в Воронеже. За победу боролись свыше 100 спортсменов.

Липецкую область на соревнованиях представили воспитанники отделения парусного спорта Спортивной школы олимпийского резерва. В классе «Оптимист» лучшей среди девочек стала Полина Кузьмина. Владимир Кукин завоевал бронзу среди юношей. В классе «Луч-радиал» второе место у Егора Рыбина. В классе «Зум-8» призовую тройку замкнул Олег Ланских, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

В Липецкой области ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. «Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю региона, особенно молодежи», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.