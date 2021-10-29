Юные липецкие мастера из детской художественной школы № 1 имени В.С. Сорокина, победившие в конкурсном отборе, пройдут интенсивное обучение в образовательном центре «Сириус» по программам «Основы академической художественной школы: скульптура и рисунок» и «Гончарное искусство».

В Сочи отправятся Лидия Бородина и Елиазар Смолин. Оба – ученики преподавателя Татьяны Тонких, члена Союза художников России, занимающиеся в творческой мастерской «Романовская игрушка». Ребята – неоднократные победители всероссийских и областных детских художественных конкурсов, юные мастера глиняной игрушки. Лидия Бородина – стипендиат администрации Липецкой области 2021 года и дипломант Дельфийских игр России.

«Областная власть старается обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка, будь то спортсмены, юные учёные или творческие личности, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Надеюсь, что обучение в Сириусе даст нашим юным мастерам стимул продолжать заниматься творчеством, совершенствовать свои навыки и сохранять народные традиции родного края».

Стоит отметить, что направление «Скульптура. Рисунок» курирует Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина под руководством ректора Семёна Михайловского. Программа направлена на освоение профессиональных знаний, умений, навыков, правил и приёмов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира, методики ведения длительного и краткосрочного рисунка.

Направление «Основы гончарного искусства» курирует Академия акварели и изящных искусств под руководством ректора Сергея Андрияки. Программа построена на принципе интенсивного погружения в профессиональную атмосферу гончарной мастерской. Освоение теории конструирования гончарных форм позволит понять и применить в творческой деятельности основные методы и приёмы работы с гончарной глиной. Наглядность обучения поможет обучающимся за короткий срок пройти основные технологические этапы изготовления гончарных изделий. Освоение курса позволит создавать красивые и функциональные работы в лучших традициях гончарного искусства.