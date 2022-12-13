Проект «Декабрьские вечера. Дни фортепианной музыки в городе Липецке» в пятый раз объединит юных пианистов областного центра. Концерты пройдут с 12 по 16 декабря в актовом зале ДШИ имени М.И. Глинки. В этом году в проекте участвуют 100 начинающих музыкантов из школ искусств и музыкальных школ Липецка, а также студенты фортепианного отделения Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова.

Традиционным стало приглашение на проект ведущих преподавателей страны для проведения мастер-классов для детей и преподавателей. На этот раз знаниями поделится Ольга Калашникова – кандидат искусствоведения, доцент, солистка Воронежской филармонии в составе ансамбля «Воронежские солисты». Также участие примут юные художники Детской художественной школы имени В.И. Сурикова. Выставка их работ разместится рядом с концертным залом. На своих картинах ребята изобразили костюмы и быт народов страны.

«Занятия музыкой прекрасно развивают человека, делают его более одухотворенным и утонченным. Замечательно, что в Липецке действует множество школ искусств. Возможно, в будущем кому-то из их выпускников уготована судьба стать знаменитым на весь мир», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.