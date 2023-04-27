Церемония награждения победителей четырех конкурсных соревнований по основам дорожной безопасности прошла в Липецком политехническом техникуме. Заслуженные дипломы и памятные призы 250 лучшим знатокам транспортной культуры и основ дорожной безопасности вручили сотрудники областной Госавтоинспекции, руководители региональных управления образования и науки и Центра дополнительного образования. Всего же во всех этапах профильных акций Олимпиада «Дорожная азбука», «Безопасное колесо», «Звезда ЮИД», «Дорожная безопасность и IT» приняли участие более 50 тысяч юных липчан.

«Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

К участию в Олимпиаде «Дорожная азбука» были приглашены школьники 4-11 классов. Соревнования проводились в форме тестирования на знание Правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, истории Госавтоинспекции и юидовского движения. Награждая победителей Олимпиады, сотрудники Госавтоинспекции и педагоги благодарили их за стремление к победе и выражали уверенность, что полученные знания обязательно пригодятся в их дальнейшей жизни.

Конкурс «Безопасное колесо» относится к числу самых популярных профильных событий у липецких школьников. Ребятам предстояло не только в теории продемонстрировать знания основ ПДД и первой помощи пострадавшим, но и за рулем велосипеда преодолеть сложный маршрут, состоящий из множества препятствий. В этом конкурсе, посвященном 50-летию ЮИД, наиболее успешно удалось выступить задонцам. Из лучших участников трех команд-победителей, а кроме представителей Задонского района это липчане и хлевенцы, будет сформирована сборная юидовцев Липецкой области, которой предстоит бороться за медали на всероссийском этапе «Безопасного колеса».

Конкурс «Звезда ЮИД» проводится в регионе сравнительно недавно, но желающих в нем участвовать оказалось немало. Ребят ожидал целый ряд заданий, в частности, репортаж «ЮИД в действии!», эссе на тему «ЮИД говорит» и испытание, направленное на популяризацию движения, – «Голос ЮИД». Здесь были востребованы не только знания, но и литературные навыки, творческое мастерство и артистизм. Весьма показательно, что многие победители областного конкурса сейчас пробуют свои силы и в одноименном всероссийском смотре.

А конкурс «Дорожная безопасность и IT» позволил липецкой молодежи продемонстрировать знания в области высоких технологий, соединив их с профильной тематикой. К конкурсным заданиям относились темы «Молодое поколение за безопасность дорожного движения!», «ЮИД – вчера, сегодня, завтра!», посвященный 50-летию движения, «Опасность на дороге и как ее избежать!».

Комментируя итоги всех конкурсных состязаний, руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Панасович отметил их важность в деле подготовки подрастающего поколения к безопасному дорожному движению. Ведь эти акции работают на формирование имиджа грамотного и законопослушного участника дорожного движения. А значит, чем больше ребят будут участвовать в профильных конкурсах, тем безопаснее и спокойнее мы сможем чувствовать себя на наших трассах в ближайшем будущем, подчеркнули в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.