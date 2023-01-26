Воспитанники образовательных цифровых площадок «IT-bit» в качестве поощрения за хорошую успеваемость и активное участие в конкурсах отправились во Всероссийский детский центр «Орлёнок» в Краснодарском крае, где с 12 января по 1 февраля проходит смена «Региональное взаимодействие». Счастливчиков пять. Это Владислав Петров и Василий Слукин из села Боринское Липецкого района, Иван Коробкин из Усмани, Александр Зубакин из города Грязи и Николай Зайцев из Лебедяни. Ребята уже успели проявить себя, приняв участие в различных кастингах, соревнованиях, играх, работе кружков, организации концертов.

Сеть цифровых площадок дополнительного образования детей «IT-bit» – уникальный региональный проект, созданный по аналогии с Центром «IT-куб». Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере информационных технологий и даёт возможность школьникам бесплатно изучать языки программирования и заниматься робототехникой. Площадки созданы во всех 18 районах Липецкой области, на их базе занимаются около тысячи школьников. «Мы развиваем сеть образовательных площадок, где школьники могут освоить программирование и другие современные цифровые дисциплины. Это позволяет им получить востребованные на рынке труда навыки и определиться с выбором профессии еще в период учебы», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.