Летняя школа по компьютерным наукам 2022 стартовала в липецком Центре поддержки одаренных детей «Стратегия». В течение нескольких дней более 100 участников из 30 российских городов пройдут курс углубленного изучения программирования и информатики.

Образовательный интенсив создан для учащихся 8-10 классов. Он станет хорошим подспорьем для подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников и другим перечневым олимпиадам по информатике, сообщили в управлении образования и науки региона. Липецкую область представляют 15 старшеклассников. Это победители и призеры различных интеллектуальных конкурсов. У юных программистов уже прошел вступительный контест, результаты которого позволили распределить учащихся по параллелям А, В, В’ и С. Школьников ждет серьезная образовательная программа по олимпиадному программированию от педагогов Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики.

«Знание современных технологий открывает большие перспективы перед молодежью. Радует, что липецкие школьники интересуются IT-сферой. Наша задача – поддерживать таких ребят и создавать дополнительные возможности, чтобы как можно больше юных липчан могли реализовать себя», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Традиционно летняя школа проводится совместно с факультетом компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».