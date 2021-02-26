Сотни юных талантов приняли участие в отборочном туре фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Среди самых активных — вокалисты из Липецкой области. «В нашем регионе много талантливой и одарённой молодёжи. Уверен, что участники из Липецкой области выступят отлично и достойно представят свою малую родину», — считает глава региона Игорь Артамонов.

Победители творческого состязания, которое проводит Музей Победы, смогут стать участниками праздничного концерта в музее на Поклонной горе и поехать в ВДЦ «Орлёнок» на тематическую смену. Продемонстрировать свое мастерство вокалисты от 11 до 16 лет могут до 1 марта.

Кроме того, в конкурсе есть специальная номинация для авторов песен. Среди участников есть как заслуженные артисты и работники культуры России, члены Союза писателей, артисты эстрады, так и очень достойные начинающие авторы и композиторы.

Возраст конкурсантов в этой номинации не ограничен, а самому молодому автору — 13 лет. Победители смогут записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии, и их песни услышат вся страна. Именно поэтому организаторы приняли решение продлить сроки приёма заявок в этой номинации до 15 марта 2021 года.

От конкурсантов ждут песен, в которых звучит тема подвига и долга перед страной, говорится о непреходящих ценностях. Эти музыкальные произведения должны объединять людей и сохранять связь между поколениями.

Подробнее об условиях участия в отборочных турах можно узнать на сайте Музея Победы. Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.