Учащиеся хореографического отделения детской школы искусств имени М.И. Глинки города Липецка вышли в финал III Открытого всероссийского детского балетного конкурса «Надежда», который проходил в Перми с 1 по 3 апреля. Организатор конкурса — Министерство культуры РФ и Пермское государственное хореографическое училище. Первый тур конкурса проходил по видеозаписям. Из 500 участников первого тура в финал прошли 150 юных танцоров, в том числе липчанки. В итоге в финальных состязаниях выступили четыре ученицы. В номинации «Классический танец» лауреатом первой степени стала Милана Ананьева. В номинации «Народно-сценический танец» лауреатом первой степени признана Варвара Глебова. Лауреатом второй степени стала Анастасия Колыванова.

«Липецкая земля богата культурными традициями и яркими коллективами. Молодёжь – целеустремленная и талантливая. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, спорте, общественной деятельности, активно участвуют в социально-экономической и политической жизни региона. Липчане добиваются успехов в творческих конкурсах. Мы ими гордимся», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.