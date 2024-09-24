Итоги XI Всероссийской ежегодной конференции «Юные техники и изобретатели» подвели в Государственной Думе Федерального собрания РФ. В этом году мероприятие объединило более 700 юных изобретателей и исследователей. Липецкую область представили девять победителей региональных конкурсов технической направленности, организованных Центром дополнительного образования.

Члены жюри оценили проекты липецких техников и изобретателей. Дипломами лауреатов отмечены четыре представителя Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области. Милана Ролдугина представила проект «Интерактивная экскурсия в формате квеста с применением инновационных технологий». Артемий Федотов – разработку прототипа универсального гексопедального шасси для преодоления пересеченной местности. Иван Мощенко – автоматизированную система управления и мониторинга «Умная теплица». Даниил Огородников – метод управления роботизированными системами на основе совокупности нейросетей.

Также дипломы получили обучающийся Центра молодежного инновационного творчества «Новатор» Липецка Борис Макаров за проект «Безопасная скамья для жима штанги лежа», воспитанники Центра технического творчества «Новолипецкий» Алексей Кищенко с проектом «Разработка и изготовление устройства для определения расстояния между узлами в стоячих волнах и практическое применение этого метода» и Вадим Пешков с проектом «Автономный переносной светильник с элементами интеллекта». Кроме того, среди лауреатов – представители Детского технопарка «Кванториум» Липецка Дмитрий Поляков с проектом снегоуборочного робота «Garden» и Дмитрий Мозуль с проектом системы диагностики предстартового состояния спортсмена «TrekS».

«Последние годы в Липецкой области очень активно создаются условия для технического творчества детей и подростков. Соответствующие объединения появляются как на базе школ, ДК, библиотек, так специальных учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Важно, чтобы юные липчане имели возможность развивать свои таланты и способности и, возможно, захотели стать учеными и разработчиками в будущем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.