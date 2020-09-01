Юные усманцы получили в подарок к 1 сентября новую школу

Новая школа открылась сегодня в Усмани. В торжественной церемонии принял участие руководитель Липецкой области. Игорь Артамонов отметил, что подобных учебных заведений в настоящее время в регионе нет.

«Я очень рад, что нам в кратчайшие сроки удалось построить в Усмани такую замечательную школу. Здесь продумана каждая деталь. Дети будут получать разные навыки – шитьё, кулинария, работа с деревом и металлом. Большие возможности для занятия робототехникой и естественными науками», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Учебное заведение рассчитано на 800 мест. Школа одна из самых оснащённых в регионе. Здесь разместились два бассейна, тренажёрный зал, тир, хореографическая студия, химическая, физическая и биологическая лаборатории. Будет работать школьная телестудия и студия флористики.

В школе предусмотрена ранняя профориентация. Закуплено оборудование для создания инженерного, медицинского и дизайн-классов. Кроме того, здесь открывается профильный железнодорожный класс. Он рассчитан на 30 человек. Преподаватели будут ориентировать своих учеников на выбор профессии железнодорожника. Юго-Восточная железная дорога будет оказывать школе помощь в создании образовательного контента для профильного обучения, а также в развитии материально-технической базы. Для педагогов запланированы стажировки и обучение по дополнительным программам повышения квалификации. «Открытие профильного железнодорожного класса – замечательная идея. Если такие будут появляться в других наших школах – мы будем это приветствовать», – сказал Игорь Артамонов.

Разработанный специально для усманской школы дизайн-проект предполагает инновационные решения помещений. В коридорах предусмотрена грифельная поверхность стен, что создаёт эффект школьной доски. Это позволит сделать процесс обучения более увлекательным и интересным. В зонах рекреации выделены места, как для активного отдыха, так и для уединения. Школьная столовая рассчитана на 250 человек.

Во дворе расположен спортивный комплекс: футбольное поле с искусственным травяным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт. Внутри школьного двора оборудован автогородок.

Современный образовательный комплекс в Усмани построен в рамках национального проекта «Образование». На эти цели было направлено более 700 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.