Юные защитники леса из Липецкой области получат федеральную поддержку

Проект «Юные защитники леса» вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» и получит федеральную субсидию. Программа разработана Центром дополнительного образования «ЭкоМир» совместно с управлением лесного хозяйства Липецкой области.

Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области большое внимание уделяет глава региона. Игорь Артамонов считает, что необходимо проводить комплексную работу по уходу за лесными массивами и привлекать к этой деятельности, в том числе и волонтёров.

«Лес – это живой организм и ему необходима забота. Для нашего промышленно развитого региона лесная отрасль особенно важна. От состояния лесов зависит экологическое благополучие, а значит, и здоровье жителей», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Проект «Юные защитники леса» направлен на вовлечение школьников в добровольческую деятельность в сфере лесного хозяйства и создание условий для формирования у них социально-экологической компетентности как способности эффективного взаимодействия в системе «природа – общество – человек». В рамках проекта предусмотрено выявление среди школьников эко-лидеров добровольческого движения, их обучение и дальнейшее участие в конкурсных программах.

Всего во всероссийском конкурсе участвовало 68 регионов. Проекты из 39 субъектов получат гранты. В их числе Липецкая область, которая впервые вошла в число победителей.