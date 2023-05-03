Ученики специальной школы-интерната села Ериловка Елецкого района изготовили медали для участников СВО в рамках всероссийского марафона «Наша Победа». Каждый из учеников написал теплые слова российским военнослужащим с пожеланиями здоровья и выдержки, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Медали в дальнейшем вместе с подарками к Дню Победы передадут бойцам в зону СВО. С начала специальной военной операции жителей региона разного возраста объединило желание помогать мобилизованным и их семьям. Вся работа по поддержке военнослужащих и их близких находится под личным контролем губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Сегодня, когда российские воины самоотверженно сражаются с нацистами на Донбассе, выступают за мир и справедливость, им очень нужна наша поддержка, – подчеркивает Игорь Артамонов. – Представители власти всех уровней, жители городов и районов вместе с волонтерами, медиками, предпринимателями и общественными организациями постоянно собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции. Вместе мы делаем все возможное для наших ребят и их родных, для нашей общей Победы».