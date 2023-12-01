Информационно-образовательную программу «Мультиазбука здоровья» провел для юных липчан областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Специалисты рассказали о правилах здорового образа жизни и продемонстрировали информационные мультфильмы по профилактике курения, вакцинации, закаливанию, а также провели веселую зарядку.

В рамках тематического часа «Цени свое здоровье» работники Центра напомнили подросткам о том, что курение, употребление наркотиков и алкоголя являются самыми распространенными среди вредных привычек. В подтверждение этого были показаны видеоролики «Как курение влияет на организм», «Мифы об алкоголе». Самые активные ребята поучаствовали в викторине по пропаганде здорового образа жизни.

Тому, как защититься от простудных заболеваний, школьников научили в рамках игры «Прогони вирус гриппа!». Благодаря интерактивному формату участники не только многое узнали, но и проявили творчество и смекалку.

«Забота о своем здоровье должна войти в привычку еще в раннем возрасте. Об этом должны позаботиться родители, воспитатели, учителя и медработники. В Липецкой области профилактике и раннему выявлению заболеваний уделяется особое внимание», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.