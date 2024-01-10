Центр дополнительного образования Липецкой области объявил о старте регионального этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов обучающихся «Мы – интеллектуалы XXI века». К участию приглашают липчан 10-18 лет. До 6 февраля они могут прислать проекты своих работ на электронную почту method.Razvitie-48@mail.ru с пометкой «Мы – интеллектуалы XXI века».

Конкурс проводится по номинациям: теоретические разработки и модели; приборы, радиооборудование и телекоммуникационные системы; энергия и энергосберегающие технологии; информационные технологии и программирование; робототехника и автоматизированные технологии; конкурс макетов стендовых моделей.

Проекты победителей будут направлены в Федеральный центр технического творчества учащихся МГТУ «СТАНКИН» для участия во Всероссийском финале. Конкурс проводится в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся «Траектория технической мысли».

«Очень важно, выявлять талантливых детей, поддерживать в них интерес к научно-техническому творчеству, поощрять проектную и исследовательскую деятельность. Это наши будущие инженеры, изобретатели, новаторы, которые в будущем будут двигать прогресс и экономику региона и всей страны. Уже сейчас они должны чувствовать, что их работа ценна и достойна не только похвалы, но и дальнейшей разработки и, возможно, внедрения в производство», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.