Жители Липецкой области вошли в число первых участников всероссийского конкурса рисунков «Защитники Отечества», организованного московским Музеем Победы. В рамках творческого состязания предлагается нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля.

Всего на конкурс поступило уже более 2000 открыток, в том числе десятки из Липецкой области. Среди работ, например, открытка 10-летней Виктории Мухаметшиной, сообщили организаторы. Конкурсанты в своих работах изображают героев прошлого и современных военнослужащих, посвящают открытки своим отцам, дедам и прадедам, а также пишут поздравительные слова. На рисунках можно увидеть ордена и медали, боевую технику, главные символы праздника –георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду.

«Мы бережно храним память о великом подвиге наших предков и воспитываем у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла, а также мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Заявки на конкурс принимаются до 12 февраля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика) и должна соответствовать тематике конкурса. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Будут определены победители в пяти возрастных категориях – 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет, а также взрослые – 18 лет и старше.

На сайте Музея Победы будет создана виртуальная выставка открыток, и с 17 до 23 февраля все посетители сайта культурной площадки смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника Отечества. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Итоги конкурса будут подведены 24 февраля. Все участники получат именные сертификаты, а победители – наборы отпечатанных коллекционных открыток и памятные сувениры. Подробнее на сайте Музея Победы.