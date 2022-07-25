Российский футбольный союз подвел итоги всероссийского фестиваля «Футбол в школе», в котором принимали участие и юные жители Липецкой области. Так, в число победителей образовательных организаций России вошла команда школы №10 Ельца, сообщили в управлении образования и науки региона.

В течение трех месяцев елецкие школьники участвовали в конкурсах, соревнованиях и эстафетах. Одна из фотографий победила в областном фотоконкурсе «Спорт в нашей жизни» в номинации «Хроники болельщиков». Также проводились соревнования среди семейных команд «Мама, папа, я – футбольная семья», где победителем стала семья Саввиных. Это не удивительно, ведь папа, Сергей Саввин, играет в футбольном клубе «Елец». Кроме этого, ребята участвовали в проекте «Футбол в школе», который реализован на территории Липецкой области в этом году. Одним из необычных заданий фестиваля стал конкурс кулинарии «Футбольный гурман». Школьники представили на суд жюри фирменные блюда – «Овсяный мяч», «Футбольный картофель» и «Канапе пенальти».

Победителем регионального этапа среди школ с числом учеников менее 300 стала команда школы села Куймань Лебедянского района. Футбольная команда школьников 5-7 классов продемонстрировала уверенное владение мячом и сняла ролик о своих болельщиках. Дополнительное поощрение от РФС получили футболисты школы имени А.М. Селищева села Волово.

«Очень рад высоким достижениям юных жителей региона. Мы хотим вывести липецкий футбол на новый уровень. Развитая инфраструктура позволяет совершенствовать мастерство спортсменов и тренеров. Еще больше жителей области смогут заниматься любимым видом спорта. Приобщение людей самого разного возраста к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой всегда является одним из приоритетов нашей работы», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Формат футбольного фестиваля максимально удобный, все конкурсы и соревнования проводились на базе собственных школ. После каждого события педагоги загружали фото- и видеоотчеты на спортивный портал Российского движения школьников. Там же начислялись баллы за проведенные активности. В этом году в конкурсе участвовали детские сады и школы из 78 регионов страны. В течение трех месяцев участники провели 2125 конкурсов, соревнований, викторин и эстафет. Все победители и призеры фестиваля «Футбол в школе» получат от РФС наборы футбольного инвентаря.