Обучающие визиты автоинспекторов в дошкольные образовательные учреждения продолжаются в Липецкой области. Они проходят в рамках профилактических акций Всероссийской недели дорожной безопасности и областного мероприятия «Внимание – дети».

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сотрудники Госавтоинспекции организуют профилактические встречи с воспитанниками детских садов в городах и селах. «Для малышей Липецкого района визиты автоинспекторов стали запоминающимся событием, – рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области. – К детским садам подъезжали патрульные автомобили ДПС, ребята могли посидеть в них и почувствовать себя настоящими полицейскими».

От автоинспекторов дети узнали, как не попасть в беду на проезжей части дороги, почему в темное время суток востребованы световозвращающие элементы, как нужно себя вести пассажирам в салоне транспортного средства. Кроме того, гости познакомили детей с задачами, которые возложены на Госавтоинспекцию, рассказали о повседневной службе дорожных полицейских. Такие обучающие встречи состоялись в детских садах сел Студеные Выселки, Варваро-Борки, Троицкое и ряде других.

В Лебедянском районе руководители и сотрудники местной Госавтоинспекции посетили детский сад поселка Агроном. Маленьких участников дорожного движения познакомили с основами законопослушного поведения на дорогах. В Усмани полицейские побывали в детском саду «Малыш», где провели для воспитанников викторину «Я юный пешеход». Также юные усманцы приняли участие и в профилактической акции, раздавая автомобилистам памятки по ПДД.