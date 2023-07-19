В августе около 100 ребят из Володарского района Донецкой Народной Республики отдохнут в оздоровительном комплексе «Березка», который расположен в Добровском районе Липецкой области. Руководство детского лагеря уже готовит насыщенную программу – спортивные состязания, познавательные, творческие и интеллектуальные конкурсы.

Как отмечают в управлении образования и науки Липецкой области, «Березка» для отдыха юных володарчан выбрана не случайно – наш субъект стал одним из 15 регионов страны, где реализован пилотный проект по строительству некапитальных быстровозводимых модульных корпусов. Они изготовлены из современных материалов по всем санитарным и пожарным нормам. Каждый корпус оборудован всеми удобствами, тёплым полом, а территория вокруг благоустроена.

Отметим, что для Липецкой области практика отдыха детей из подшефного района стала уже традиционной – в прошлом году в оздоровительных комплексах региона также отдыхали юные володарчане. Кроме того, району оказывается помощь в переобучении педагогов работе по российским стандартам образования и укреплению материальной базы учебных заведений.

«Дети – наше будущее. Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, создание комфортных условий для оздоровления юного поколения – одни из важнейших приоритетов деятельности органов власти», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.