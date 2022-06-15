Областная профилактическая акция «Неболейка» прошла в Волово. Она проводится для ранней диагностики и профилактики различных заболеваний, сообщает региональное управление здравоохранения.

В рамках акции в Волово маленьких пациентов обследовали невролог, офтальмолог, кардиолог и врач ультразвуковой диагностики из Областной детской больницы, а также медики из Центра здоровья Елецкой городской детской больницы, которые провели скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, компьютерную электрокардиографию, спирометрию, анализ внутренних сред организма. Всего было обследовано 115 детей и подростков. Заболевания впервые выявлены у 25 человек.

Кроме того, врачи Липецкого областного наркодиспансера провели с подростками беседу по профилактике курения, употребления алкоголя и зависимости от ПАВ. Все желающие получили полиграфическую продукцию по ведению здорового образа жизни и профилактике различных заболеваний. Самые активные приняли участие в викторине «Первая помощь».

Следующая областная профилактическая детская акция «Неболейка» состоится 14 июля в Краснинской районной больнице. «Здоровье детей дороже всего. Каждый нуждающийся в медицинской помощи ребёнок, должен получать её своевременно и в полном объёме. Такие акции делают систему здравоохранения более удобной и доступной, помогают вовремя выявить и предотвратить заболевания», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.