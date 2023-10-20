Первенство России по пулевой стрельбе (стрельба из пневматического оружия) и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года, в которых принимают участие и липецкие стрелки, проходят в эти дни в Ижевске. На соревнования приехали 524 спортсмена из 49 российских регионов, а также из зарубежных стран.

Представитель школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта Роман Спиридонов стал победителем в упражнении «Малокалиберный произвольный пистолет, 50 м, юноши». А в первый соревновательный день в упражнении «Пневматический пистолет, 10 м, юноши» он завоевал серебро.

«Подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей области и страны на турнирах самого высокого ранга, в регионе уделяется особое внимание. Сегодня представители Липецкой области – в лидерах спортивного движения», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.