Сотрудники Госавтоинспекции провели обучающее занятие с ребятами из лагеря «Весенняя сказка». Он работает на базе школы №1 Чаплыгина во время каникул. Дорожные инспекторы напомнили детям о правилах поведения в транспорте и на дороге. Особое внимание — пешеходным переходам: пересекая проезжую часть, школьникам не следует использовать телефон или слушать громкую музыку в наушниках.

Также ребятам рассказали, как сделать безопасными поездки на велосипедах и электросамокатах. И предупредили: для управления мопедами и скутерами требуются права категории «М». Их можно получить с 16 лет.

Аналогичную встречу сотрудники Госавтоинспекции провели с учащимися школы посёлка Рощинский Чаплыгинского района.

«Обучающие занятия со школьниками — один из эффективных методов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.