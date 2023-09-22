В районной администрации прошла традиционная ежемесячная церемония вручения паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

С приветственным словом к юным добринцам обратился заместитель главы Добринского муниципального района Андрей Тарасов.

— Дорогие ребята, родители и уважаемые гости, — сказал он, — сегодня мы собрались, чтобы в торжественной обстановке вручить юным гражданам нашей страны важный документ — паспорт. Быть гражданином Российской Федерации — высокая честь. Где бы вы ни были, на своей земле или далеко за рубежом, всегда гордитесь принадлежностью к своей стране.

Главный в жизни документ, брошюры с Конституцией страны, приветственные адреса от районной администрации и памятные подарки от центра «Мои документы» в этот день получили Роман Благодатских, Андрей Будаев, Даниил Варламов, Аслан Шахлар-

оглы Исабалазаде, Илья Ларин, Дмитрий Латыпов, Александр Резов, Полина Федяева, Илья Шуков.

— Любите свою Родину, проявляйте заботу о процветании и ответственность за ее судьбу, — напутствовал ребят Андрей Тарасов, — каждый из вас может быть уверен в том, что наша жизнь, свобода и права надежно защищены государством. И это обеспечивает основной закон нашей страны — Конституция.

С получением главного в жизни документа 14-летних добринцев также тепло поздравили родители, младшие братья и сестры.