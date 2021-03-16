В Липецкой области стартовал прием заявок на творческий конкурс «Просто космос!». Он посвящен 60-летию первого полета человека в космос и 20-летию Центра космических знаний (г. Липецк).

Организовало конкурс Отделение Липецк Банка России при поддержке областной универсальной научной библиотеки, регионального отделения Российского движения школьников и редакции областной детской газеты «Золотой ключик».

Участвовать в конкурсе приглашают липчан в возрастных категориях: от 7 до 10, от 11 до 14 и от 15 до 18 лет. Творческое задание состоит из двух частей. Во-первых, каждый участник должен придумать и изобразить монету, посвященную космосу, используя любые художественные материалы и цифровые инструменты. Во-вторых, необходимо подготовить мини-сочинение (или видео-ролик) на одну из предложенных организаторами тем.

Работы на конкурс можно присылать до 3 мая 2021 года. Награждение победителей состоится 1 июня. В каждой возрастной группе будут выбраны по три победителя. Они получат дипломы и подарки. Планируется выбрать и обладателя специального приза.

– Конкурс позволит липчанам больше узнать о процессе выпуска памятных монет и бережном обращении с деньгами. Кроме того, юные авторы могут в перспективе пополнить ряды журналистов, создавая материалы, направленные на повышение уровня финансовой культуры жителей Липецкой области, – подчеркивает руководитель Отделения Липецк Татьяна Божко.

Подробности о конкурсе по телефону: 8 (4742) 42-08-08.