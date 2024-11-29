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Юридические лица будут оштрафованы за неоплаченную парковку в Липецке

1 час назад

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Юридических лиц будут штрафовать за неуплату стоянки в зоне платного паркинга. Изменения в закон внесены 28 ноября прокурором Липецкой области Геннадием Анисимовым на 45 сессии Областного совета депутатов и одобрены парламентариями.

Раньше штрафы распространялись только на физических лиц. В частности, в августе в платной зоне было оставлено около 1700 автомобилей, принадлежащих фирмам и компаниям, которые не оплатили стоянку. Теперь за это предусмотрена административная ответственность. Нарушения фиксируются автоматически.

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