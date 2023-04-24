Исполняющий обязанности руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписано по соглашению сторон.

Юрий Сергеевич окончил ЛГТУ по специальности юриспруденция. Свою деятельность начал в 2006 году в департаменте экономики администрации города Липецка. С 2011 года контролировал соблюдение ценообразования на товары (работы, услуги) и лицензионные требования в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона. Там он прошёл путь от заместителя начальника отдела до начальника ведомства. В 2021 году был назначен на пост исполняющего обязанности главы администрации Тербунского района.

В должности и.о. руководителя Госжилинспекции отработал почти 1,5 года. Под его руководством ведомство провело процедуру перелицензирования управляющих компаний.

Исполнять обязанности руководителя Госжилинспекции будет Андрей Еремин, который до этого был заместителем руководителя ГЖИ.