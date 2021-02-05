Исполняющий обязанности главы администрации Тербунского района Юрий Букреев посетил школу в с. Большая Поляна. Напомним, что подрядчик там не завершил работы по капремонту и бросил объект в таком состоянии.

Остались невыполненными работы по отоплению и вентиляции, работы по обустройству пожарной сигнализации и ряд других. Много замечаний и по выполненным работам: фасаду, отмостке.

“Контракт с ООО «Мегаполис» расторгли. На директора компании-подрядчика, бросившей школу недоделанной, уже наложен административный штраф в 400 тысяч рублей”, – рассказал Юрий Букреев в своем Инстаграм.

Капитальный ремонт школы, по словам Юрия Букреева, будет завершать уже другая фирма. В ближайшее время работы выставят на торги.