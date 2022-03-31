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Юрий Логинов назначен заместителем председателя комитета по социальным вопросам Липецкого облсовета

19 минут назад
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Сегодня проходит 8-я сессия Липецкого областного Совета депутатов.

Стало известно, что Юрий Логинов назначен заместителем председателя комитета по социальным вопросам. Его кандидатуру внёс председатель облсовета Дмитрий Аверов. В ходе тайного голосования с использованием электронной системы депутаты поддержали предложение.

На этой должности он заменит Татьяну Тинькову, которая ранее написала заявление об освобождении от должности.

Юрий Логинов состоит в объединении «Депутаты Липецка». Избран по 11-му округу. Это Правобережный округ Липецка.

Также на сессии депутаты поддержали заявление Ольги Корвяковой. Она сообщила о прекращении своей деятельности на постоянной основе в облсовете.

Перед началом 8-ой сессии депутаты облсовета почтили память погибших на Украине минутой молчания.

Кроме того, депутаты единогласно приняли постановление о поддержке специальной военной операции на территории Украины.

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