Местный Совет депутатов единогласно проголосовал за досрочное прекращение полномочий главы Долгоруковского района Юрия Сараева сегодня на внеочередном заседании, на котором присутствовали 24 из 28 депутатов. С 24 августа район курирует заместитель главы Андрей Тимохин.

Сараев, вступивший в должность в 2021 году, успешно досрочно завершил программу переселения из аварийного жилья. Под его руководством построен медпункт в Тимирязевском, строится ещё один медпункт на Братовщине, полностью отремонтирована Большебоевская школа. Кроме того, был обновлён детский сад «Солнышко», заменено семь водонапорных башен, проложено несколько километров водопровода, отремонтировано 58 участков дороги.

«Я всегда говорил, что это очень хороший, ухоженный район. Всё очень аккуратненько, травка подстрижена, всё покрашено, побелено. Школа в хорошем состоянии, ФОК новый заполнен, люди занимаются. Идёт дорожное строительство, идёт строительство ФАПа, новые проекты рассматриваются. Есть, чем заняться местной власти, активно нужно взаимодействовать с бизнесом», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе недавнего визита в Долгоруковский район.