В рамках подготовки к сезону паводка на Юго-Восточной железной дороге реализуется план мероприятий по обеспечению безопасности и бесперебойного движения поездов.

Определены участки земляного полотна и инженерных сооружений, за состоянием которых необходимо вести постоянное наблюдение. Проводится инструктаж локомотивных бригад по ведению поездов в таких местах.

Железнодорожники организовали 41 водомерный пост для контроля подъема воды в реках. Идет проверка 39 плотин, расположенных на водоемах выше уровня железной дороги. Ведется работа по очистке водопропускных и водоотводных сооружений общей протяжённостью 443,8 км.

На станциях Лиски, Россошь, Поворино, Белгород, Елец, Грязи Воронежские, Тамбов, Ртищево и Балашов формируются 9 противоразмывных поездов.

При необходимости они будут выезжать на железнодорожные перегоны для оперативной ликвидации последствий подтопления. В состав такого поезда входят вагоны со щебнем, шпалами и пиломатериалами, набором необходимых инструментов и механизмов, сообщили в пресс-центре ЮВЖД.