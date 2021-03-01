В 2021 году на Юго-Восточной железной дороге запланировано строительство двух пешеходных переходов: на станциях Стойленская (Белгородская область) и Тресвятская (Воронежская область). Об этом сообщили в пресс-центре ЮВЖД.

Переходы, отвечающие всем современным требованиям безопасного пересечения железнодорожных путей, оборудуют световой и звуковой сигнализацией, накопительными площадками для пешеходов, направляющими ограждениями и предупреждающими знаками.

Для передвижения маломобильных групп граждан предусмотрены специальные настилы с нескользящим покрытием.

С 2012 года в рамках реализации программы ОАО “РЖД”, направленной на предупреждение травмирования граждан на объектах инфраструктуры железной дороги, на Юго-Восточной железной дороге построено 37 современных пешеходных переходов.