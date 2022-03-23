Рабочая встреча предпринимателей региона с руководством ЮВЖД и Юго-Восточного центра инновационного развития по поиску поставщиков инновационной продукции и решений состоялась сегодня на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области» в центре «Мой бизнес». Важность развития взаимовыгодного сотрудничества, укрепления деловых отношений и организации кооперационных связей между субъектами МСП Липецкой области и крупным заказчиком в лице Юго-Восточной железной дороги отметил, открывая встречу, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

С приветственным словом к участникам обратились начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков, главный инженер Юго-Восточной железной дороги Александр Червенко, начальник регионального центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области Александр Шацких, начальник Юго-Восточного центра инновационного развития Юго-Восточной железной дороги Владимир Мальцев, директор МБУ «Технопарк-Липецк» Андрей Рясков.

«Это первая подобная встреча представителей ЮВЖД с малым и средним бизнесом, решили начать с Липецкой области, поскольку в регионе успешно развит промышленный сектор. Мы готовы сотрудничать с предпринимателями в части изготовления деталей и арматуры контактной сети для железной дороги, новых видов антикоррозийных покрытий, систем обогрева. Сейчас такое сотрудничество особенно актуально в условиях санкций», — подчеркнул Александр Червенко. Александр Николаевич рассказал, что на данный момент также есть запрос на решения по автоматизации процессов железной дороги.

В рабочей встрече приняли участие около 40 липецких предпринимателей различных сфер: производство комплектующих, IT, металлообработка, инжиниринг, переработка отходов и другие. В финале прошла биржа контактов с возможностью прямых переговоров с представителями ЮВЖД и шансом найти потенциальных бизнес-партнеров. Также был презентован сборник докладов участников конференции «Бережливое производство», состоявшейся 20 декабря в конференц-зале Липецкой областной универсальной научной библиотеки. Опубликованные материалы будут полезны для вовлечения делового и научного сообщества региона в обсуждение актуальных вопросов распространения бережливых технологий, направленных на развитие кооперационных связей предпринимательства.